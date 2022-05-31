п. Магистральный, , 07:17 — REGNUM В посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области 31 мая ликвидируют горение отходов лесопиления, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Иркутская область. Тушение отходов лесопиления МЧС, цитата из видео

К ликвидации пожара привлечена также тяжёлая инженерная техника администрации муниципального образования. Проведена опашка территории свалки по периметру, проложена минерализованная полоса вдоль лесного массива. Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров. Горение происходит на глубине от 3 до 5 метров, что не позволяет использовать пожарную технику. Пожарные расчёты круглосуточно дежурят на месте.

Горящая свалка является источником задымления в населенном пункте. Принято решение провести работы по отсыпке грунтом всей площади свалки.

Сотрудники МЧС России провели внеплановую проверку в отношении муниципального образования, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в виде захламления горючими отходами территории населённого пункта. По результатам проверки будет принято правовое решение о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, дознаватели МЧС России устанавливают личности граждан, виновных в возникновении крупных ландшафтных пожаров в городе Усолье-Сибирском и Усольском районе.

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