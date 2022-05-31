Рабочий посёлок Магистральный, Иркутская область, 31 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области 31 мая ликвидируют горение отходов лесопиления, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

МЧС, цитата из видео Иркутская область. Тушение отходов лесопиления

К ликвидации пожара привлечена также тяжёлая инженерная техника администрации муниципального образования. Проведена опашка территории свалки по периметру, проложена минерализованная полоса вдоль лесного массива. Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров. Горение происходит на глубине от 3 до 5 метров, что не позволяет использовать пожарную технику. Пожарные расчёты круглосуточно дежурят на месте.

Горящая свалка является источником задымления в населенном пункте. Принято решение провести работы по отсыпке грунтом всей площади свалки.

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