Луганск, , 07:16 — REGNUM Пока рано прогнозировать сроки полного освобождения Луганской Народной Республики от киевских оккупантов, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Делать какие-то прогнозы о том, когда мы полностью освободим республику, выйдем на конституционные границы, не совсем корректно», — цитирует его ТАСС.

Пасечник добавил, что украинские боевики ведут себя более агрессивно и обстреливают как прифронтовые населенные пункты, так и освобожденные от киевских карателей. При этом уже 95% ЛНР зачищено от украинских боевиков. Он отметил, что работа по освобождению оставшихся населенных пунктов республики не прекращается ни на минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая начался штурм города Северодонецка в ЛНР. К 31 мая союзные силы уже закрепились в ряде жилых кварталов города и начали выбивать украинских боевиков.