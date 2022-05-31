Киев, , 07:16 — REGNUM Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, 30 мая сообщили в пресс-службе американского посольства.

Бриджит Бринк и бывший временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли Пресс-служба посольства США в Белоруссии

По информации дипмиссии, она находится в украинской столице с 29 мая. Бринк утвердили в должности посла 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Бриджит Бринк заявила, что США проиграли России в освещении ситуации вокруг Украины, а также в своей позиции по указанному вопросу в информационном пространстве.

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