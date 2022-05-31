Пекин, 31 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая составил 47,8 пункта в мае, по сравнению с 41,9 пункта в апреле, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает 31 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 указывают на расширение активносит, в то время как значения ниже него отражает сокращение. По словам старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, в мае число случаев заражения COVID-19 внутри страны неуклонно снижалось, что привело к восстановлению сектора услуг.

Субиндекс для сектора услуг составил 47,1 пункта в мае, по сравнению с 40 пунктами в апреле, показали данные бюро. Данные также показали, что индекс деловой активности в производственном секторе составил 49,6 пункта в мае, по сравнению с 47,4 пункта в апреле.