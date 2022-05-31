Благовещенск, 31 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Приамурье с началом сезона золотодобычи от населения стало поступать много жалоб на «черных старателей», которые загрязняют реки. Губернатор области Василий Орлов распорядился усилить контроль за золотодобытчиками, а вопросы временной приостановки деятельности нарушителей взял лично на себя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в региональном правительстве.

AntonTulskiy Добыча золота

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В районах Приамурья, где добывается золото, действуют специальные оперативные штабы. Золотодобычу контролирует и рабочая группа, в составе которой представители регионального минприроды, надзорных ведомств.

При этом нарушения природоохранного, земельного и лесного законодательства начали выявлять ещё до открытия промывочного сезона — с начала года прокуратурой выявлено 130 нарушений, к ответственности привлечены 86 виновных лиц, выписано штрафов на сумму 3 млн рублей, расследуется одно уголовное дело.

Но как показывает практика, штрафы не оказывают должного воздействия на «черных старателей», поэтому власти региона настаивают на приостановке деятельности таких золотодобытчиков.

«Готов лично заниматься каждым случаем, когда нужно быстро приостановить работу золотодобывающей компании, загрязняющей реки области. Сейчас в Амурской области выдают сотни лицензий, и зачастую идет варварская разработка месторождений. Нужно отладить вопросы контроля на всех этапах, а также досрочного отзыва лицензий в случае грубых или повторных нарушений. При этом при отзыве лицензий нужно проводить выездные проверки и смотреть, как участок золотодобычи выглядел до захода на него компании, и как выглядит в итоге», — сказал Орлов.

Губернатор Приамурья поручил в срок до 15 июня разработать предложения по внесению изменений в законодательство, которые позволят эффективно бороться с «черными старателями».

Как сообщало ИА REGNUM, артель старателей «Александровская» в Амурской области оплатила ущерб, нанесённый водным объектам региона. Золотодобывающая компания загрязнила ручей Еловый и реку Макча.