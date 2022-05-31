Сатка, Челябинская область, 31 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Саткинском районе Челябинской области женщина нанесла своей пятилетней дочери смертельное ножевое ранение. Об этом пишут СМИ.

63.мвд.рф Уголовное дело

Медики не смогли спасти ребёнка. В отношении женщины завели уголовное дело по факту убийства.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области отметили, что по факту трагедии проводят проверку. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.