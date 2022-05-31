Казань, , 07:00 — REGNUM В Казани в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека. По информации ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел 30 мая.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 22:15 (мск). В доме по улице Чапаева в Казани отравились угарным газом двое взрослых и двое детей. Пострадавших госпитализировали в медучреждения в состоянии средней степени тяжести.

Причины происшествия устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, 25 апреля в Казани в доме по улице Краснококшайская с отравлением угарным газом госпитализировали семью из четырех человек — 38-летнего мужчину, 37-летнюю женщину, а также двоих детей 2009 и 2014 годов рождения.

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