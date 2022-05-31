Тегеран, 31 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 30 мая президенты Ирана и Таджикистана во время встречи высоких делегаций двух стран в иранской столице подчеркнули необходимость дальнейших переговоров и реализации подписанных соглашений между Тегераном и Душанбе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что визит Эмомали Рахмона в Тегеран, безусловно, станет поворотным моментом в расширении отношений между двумя странами.

Отметив, что Иран не видит пределов для дальнейшего укрепления отношений с Таджикистаном, Раиси подчеркнул, что две страны обладают огромным потенциалом для повышения уровня сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику, туризм, медицину, фармацевтику и инвестиции.

Он также сообщил, что расширение сотрудничества между Ираном и Таджикистаном проложит путь к дальнейшему укреплению регионального и международного сотрудничества.

Президент Таджикистана, в свою очередь, заявил, что после сентябрьского визита Раиси в Душанбе и продвижения статуса членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обе страны предприняли значительные шаги для укрепления двусторонних отношений.

Рахмон отметил, что объем торгово-экономических взаимодействий между Ираном и Таджикистаном увеличился в несколько раз по сравнению с прежним уровнем. Он также заявил, что дорожная карта двусторонних отношений на 2030 год нарисовала многообещающее будущее для расширения отношений между двумя дружественными странами.