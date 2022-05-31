Киев, 31 мая, 2022, 06:58 — ИА Регнум. США столкнутся с «образцово-показательной истерикой» со стороны Украины, если не поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, сообщило издание «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

По его словам, вопрос о передаче указанного вида вооружений будет рассматриваться Вашингтоном в ближайшее время.

Кроме того, Арестович отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что американские власти не собираются поставлять вместе с РСЗО и ракеты большой дальности, которые могут быть использованы для обстрела российской территории. По словам главы офиса украинского президента, Киев будет удовлетворен и передачей снарядов, способных преодолевать не более 70 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что беспрецедентная накачка Западом Украины вооружениями существенно увеличивает угрозу эскалации конфликта.