Тегеран, 31 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 30 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что сотрудники МИД, включая Департамент экономической дипломатии, полны решимости предпринять шаги по укреплению сотрудничества между Ираном и соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Сафари выступил с речью на международной встрече между Ираном и Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

В своем выступлении на международном конференции между Ираном и ОЧЭС иранский представитель заявил, что иранцы заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией.

Дипломат также отметил, что односторонние и репрессивные санкции против Ирана помешали стране «активизировать внутренний потенциал, однако, несмотря на эти ограничения, Иран сделал все возможное, чтобы использовать существующие возможности».

Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества Лазар Команеску, в свою очередь, заявил, что организация сотрудничает с Ираном в различных областях, таких как торговля, банковское дело, финансирование, энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и туризм.

Команеску в своем выступлении приветствовал интерес и внимание Ирана к расширению сотрудничества с ОЧЭС.

Организация Черноморского экономического сотрудничества — региональная организация, занимающаяся многосторонними политическими и экономическими инициативами, направленными на укрепление сотрудничества, мира, стабильности и процветания в Черноморском регионе.