Москва, , 06:56 — REGNUM Предложение обеспечить рублёвую ликвидность крупным странам-экспортёрам российского зерна (Турции, Египту, Ирану и Саудовской Аравии) выдвинул Центробанку Союз экспортеров зерна России. Такой путь обхода санкционных мер, связанных с валютными операциями, назвал директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в интервью агентству «Прайм».

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил эксперт, большая часть международных контрактов по импорту и экспорту заключаются в долларах или в евро, но с момента ввода Западом антироссийских санкций такой путь оплаты для покупателей российского зерна стал недоступен. Переход на рубли поможет обойти данную проблему.

Он объяснил, что большинство международных контрактов по импорту/экспорту заключаются в долларах или евро, однако с введением санкций появились трудности с получением оплаты от покупателей российского хлеба. Переход же на рубли должен решить эту проблему. По словам Тузова, данный вопрос находится в ведении Центробанка России.

При этом эксперт уточнил, что переход на оплату в национальной валюте РФ не означает появления так называемого «зернового рубля», как не появилось и «газового рубля» после перехода на расчёты в рублях за газовые контракты.

«Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли», — указал Тузов.

Также эксперт заметил, что страны ЕАЭС в ответ на ограничение Россией экспорта зерна резко увеличили закупку муки и изделий из нее. По мнению Тузова, можно ожидать повышения спроса от других стран на эту продукцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выдвинул предложение поставлять зерно и удобрения за рубеж только за рубли

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