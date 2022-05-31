Тегеран, 31 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 30 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 310, причем два иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще два иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число смертей достигло 141 310», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно данным, за последние 24 часа в Иране было выявлено 240 новых случаев заражения COVID-19, при этом 63 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 231 802 пациента из общего числа 7 047 817 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указывается, что 539 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 533 076 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 843 962 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.