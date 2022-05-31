Тегеран, , 08:34 — REGNUM 30 мая посол Сирии в Тегеране Шафик Даюб заявил, что в течение последнего года сирийское руководство пыталось укрепить торговые отношения с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сирия Beshr Abdulhadi

Выступая в Тегеране перед совместной ирано-сирийской экономической комиссией, Даюб назвал ирано-сирийские отношения образцовыми, заявив, что они основаны на взаимных интересах, а также на намерении установить стабильность и безопасность в регионе.

Говоря об усилиях покойного генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, он отметил, что сирийцы никогда не забудут своих сторонников.

По его словам, сирийское правительство заинтересовано в устранении любых препятствий для сотрудничества с иранским частным сектором. Далее он с гордостью отметил, что за последние годы объем торговли между Ираном и Сирией удвоился.

Тем не менее, Даюб призвал к развитию двусторонних политических связей, включив в повестку дня восстановление Сирии.