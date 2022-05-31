Тегеран, 31 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Иран и Таджикистан предприняли важные шаги для укрепления связей после участия Тегерана в прошлогоднем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, заявил иранский президент Ибрагим Раиси 30 мая. Об этом сообщило агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Раиси выступил с речью на встрече высокопоставленных делегаций Ирана и Таджикистана, на которой также присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Он отметил, что по итогам прошлогоднего участия в саммите ШОС в Душанбе у него сложилось впечатление, что обеими сторонами были предприняты довольно конструктивные шаги для укрепления двусторонних связей.

Таджикский президент, в свою очередь, заявил, что Таджикистан стремится укреплять отношения с Ираном с начала пребывания Раиси на посту президента.

Рахмон прибыл в Тегеран с двухдневной поездкой по приглашению Ибрагима Раиси. Лидеры двух стран намерены согласовать подписанные ранее соглашения о сотрудничестве и заключить новые документы в соответствии с планом по укреплению отношений между двумя странами.