Куала-Лумпур, , 06:53 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 669 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1325 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 505 059 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве смогли выздороветь и выписались из медучреждений 4 445 611 человек. Сейчас в стране числится 23 779 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 32 пациента помещены в отделения реанимации, из них 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.