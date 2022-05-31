Тегеран, 31 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Частный сектор Исламской Республики Иран готов сотрудничать с сирийцами в проектах реконструкции и инвестициях, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 30 мая.

Сирия

Глава Иранской торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Голам-Хоссейн Шафеи заявил, что иранский частный сектор готов сотрудничать с сирийцами в восстановлении инфраструктуры, улучшении состояния промышленного и минерального секторов, предоставлении технических и инженерных услуг, а также инвестировании в строительство плотин, водоснабжение, канализацию и энергетические проекты в пострадавшей от войны арабской стране.

По словам чиновника, торговая палата попыталась установить хорошие отношения в экономическом секторе, отметив, что необходимость обмена данными, создания информационного банка, ознакомления с правилами и торговыми возможностями привела к проведению семинара по расширению экономического сотрудничества.

Что касается уровня двусторонних экономических связей в последние годы, он подчеркнул, что странам предстоит пройти долгий путь для повышения нынешних торговых обменов до предпочтительного уровня, что может произойти в результате создания надлежащей инфраструктуры в Сирии и реализации соглашений о свободной торговле.

«Развитие взаимных связей поможет увеличить торговые обмены», — сказал Шафеи, утверждая, что Исламская Республика, как ожидается, организует конкретные программы в различных сферах, чтобы подготовить почву для участия иранского частного сектора в восстановлении Сирии.