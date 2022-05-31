Тегеран, , 09:51 — REGNUM 30 мая глава промышленности, шахт и торговли провинции Систан и Белуджистан заявил, что потенциальный объем торговли между Ираном и Пакистаном составляет не менее 5 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая на 9-м совместном комитете по пограничной торговле провинции Систан и Белуджистан, Ирадж Хассанпур объявил, что Иран и Пакистан имеют очень богатую историю, при этом обе страны также обладают общими чертами в плане религии, культуры и менталитета.

«Иран и Пакистан имеют позитивные политические и экономические отношения, основанные на добрососедстве, а провинция Белуджистан в Пакистане всегда поддерживала растущее культурное, религиозное и экономическое сотрудничество с иранским соседом», — заявил Хассанпур.

Он выразил недовольство ирано-пакистанским экономическим сотрудничеством и призвал устранить барьеры в этом отношении.

Хассанур также подчеркнул, что Иран и Пакистан дополняют друг друга в области торговли, что может устранить многие проблемы путем развития сотрудничества в области транспорта, бартерной торговли, снижения тарифов и создания приграничных рынков.

В другом месте своего выступления Хассанпур высоко оценил портовые мощности между Ираном и Пакистаном, заявив, что развитие портов Гвадар и Чабахар, а также усиление их роли в коридорах Восток-Запад и Север-Юг могут принести пользу двум странам.