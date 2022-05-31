Тегеран, , 07:57 — REGNUM Пути расширения сотрудничества по делам афганских беженцев обсуждались на встрече заместителя посла Ирана в Кабуле Хасана Мортазави и исполняющего обязанности министра Афганистана по делам беженцев Халил-ур-Рахмана Хаккани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 мая.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

По данным IRNA, обе стороны обсудили расширение связей в отношении афганских беженцев в Иране.

Ссылаясь на встречу, Мортазави отметил, что Исламская Республика Иран принимает большое количество новых иммигрантов из Афганистана из-за ситуации в соседней стране в последние месяцы, в связи с чем текущая ситуация требует большей координации с обеих сторон.

Мортазави подчеркнул, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане, у афганских беженцев в Иране возникли некоторые проблемы административного характера, для решения которых официальным лицам двух стран необходимо конструктивное сотрудничество.

Он также сообщил, что в ближайшее время делегация министерства по делам беженцев Афганистана посетит Тегеран для решения проблем афганских беженцев в соседней стране.