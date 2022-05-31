Пермь, 31 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Перми днём 30 мая зафиксировано необычное метеорологическое явление. Во время дождя отмечена попытка формирования смерча, сообщают СМИ.

Смерчь

Участники научно-популярного проекта «Метеоролог и Я» обратили внимание на то, что был начальный этап формирования смерча, развития он не получил. По словам инженера ГИС-центра Пермского госуниверситета, кандидата географических наук Андрея Шихова, в Перми существовали условия для образования слабых смерчей.

В соцсети опубликованы фото явления. «Погода в последнее время чудит», — оставила комментарий Анна.

«Страшно вообще-то», — сказала Мария.

«Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое…» — ответил участник проекта «Метеорлог и Я».

По словам метеорологов, чтобы дать оценку явлению, необходимо провести анализ вертикального профиля ветра и температуры воздуха.