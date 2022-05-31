Тегеран, , 09:49 — REGNUM 30 мая глава Таможенной администрации Ирана заявил, что с начала текущего иранского календарного года (21 марта) из страны было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 8,5 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В беседе с IRNA Алиреза Могадаси отметил, что с начала года из Ирана было экспортировано около 17 миллионов тонн продукции, что на 1,6% меньше по весу и на 3,6% больше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он подчеркнул, что импорт в страну составил 5 181 000 тонн товаров на сумму 5 314 000 000 долларов США. По его словам, данный показатель снизился на 3% в весе и вырос на 2,4% в стоимостном выражении.

Могадаси также сообщил, что на границах Ирана насчитывается 144 таможенных пункта, из которых 110 являются таможнями для путешественников, причем наибольший объем внешней торговли среди них приходится на порт Бандар-Аббас имени Шахида Раджаи, порт Имама Хомейни и аэропорт Имама Хомейни.