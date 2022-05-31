Тегеран, 31 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. 30 мая глава Таджикистана Эмомали Рахмон был официально принят президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Церемония приема состоялась во дворце Саадабад на севере Тегерана, в ходе мероприятия прозвучали государственные гимны Таджикистана и Ирана. Ожидается, что стороны обсудят вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества.

Рахмон прибыл в Тегеран во главе высокопоставленной делегации. По прибытии в аэропорт Мехрабад его приветствовал министр энергетики Ирана Али-Акбар Меграбян.

Поездка была организована по официальному приглашению президента Раиси, который совершил аналогичный визит в Таджикистан в прошлом году, чтобы встретиться с президентом Таджикистана и принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).