Тегеран, 31 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Организация кинематографии Ирана (COI) назвала акт 75-го Каннского кинофестиваля в отношении фильма, который изображает мрачный образ иранского общества, «предвзятым» и «политически мотивированным». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 мая.

Nikita~commonswiki Красная дорожка Каннского кинофестиваля

Организация выступила с заявлением, осуждающим фальшивое и отвратительное содержание так называемого фильма «Святой паук», заявив, что культурная арена в мире всегда являлась платформой для чествования наций и воздания дани уважения ценностям общества, которые уходят корнями в верования людей и государств, при этом международные кинематографические мероприятия обычно отражают славные произведения различных стран. Тем не менее определенные влиятельные силы начали вмешиваться в эти события, чтобы использовать их в качестве орудия войны для противостояния свободолюбивым нациям, пытаясь диктовать свою политическую повестку дня в области искусства, что приводит к эрозии художественных ценностей и профессионального аспекта искусства.

«На этот раз 75-й Каннский кинофестиваль, организованный французским правительством, превратился в площадку для показа фильма, который не только политически мотивирован, но и кажется слабым продуктом, созданным иранцем-экспатриантом, чтобы оскорбить убеждения и ценности миллионов мусульман, в том числе мусульман-шиитов», — говорится в заявлении.

Оскорбительный фильм изображал ложное представление об иранских и исламских учениях в попытке последовать по пути Салмана Рушди и ему подобных, которые осквернили Священный Коран и пророка Мухаммеда.

«Режиссер фильма попытался продемонстрировать искаженный образ иранского общества и опорочить убеждения миллионов шиитов, однако решение Каннского кинофестиваля высоко оценить данную работу рассматривается многими критиками и международными экспертами как политический шаг», — отмечает иранская кинокомпания.