Тайбэй, 31 мая 2022, 06:47 — REGNUM На Тайване в ходе тренировочного полёта разбился учебно-тренировочный самолёт ВВС AIDC AT-3, пилот погиб. Об этом пресс-служба администрации главы острова 31 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По официальной информации, разбившийся самолёт вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова.
В настоящее время власти устанавливают причину произошедшего.
AIDC AT-3 является тайваньским реактивным двухместным учебно-тренировочным самолётом, созданным компанией Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) в начале 80-х годов прошлого века совместно с американской компанией Northrop Corporation.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте истребитель Военно-воздушных сил Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полёта, пилот катапультировался.
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