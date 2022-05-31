Ханты-Мансийск, , 06:46 — REGNUM Власти Югры назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей детям участников спецоперации в республиках Донбасса и на Украине, поступающим в вузы. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем. Югра».

Акция в поддержку спецоперации Правительство Омской области

Выплата будет предоставляться на проезд абитуриента по России к вузу и обратно, проживание по месту нахождения вуза на территории РФ во время подачи документов на обучение.

А также на приобретение персонального компьютера/планшета или смартфона, или учебных пособий.

В целевой список выплаты входит приобретение одежды/обуви, прохождение подготовительных курсов к вступительным экзаменам.