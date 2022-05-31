Токио, 31 мая, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Правительство Японии поддержало решение Евросоюза ввести частичный запрет на поставки российской нефти. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Экспорт нефти является важным средством получения иностранной валюты для России, и я приветствую тот факт, что Европейский союз согласился работать вместе над мерами, которые приведут к дальнейшему снижению нашей энергетической зависимости от России», — заявил он.

Мацуно добавил, что Токио поддерживает планы ЕС снижать зависимость от поставок российский энергоносителей. По его словам, эти меры имеют большое значение в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки нефти из России. Также Евросоюз намерен отключить от межбанковской системы SWIFT российский Сбербанк.