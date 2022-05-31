Оренбург, , 06:32 — REGNUM Депутат Оренбургского горсовета Игорь Коровяковский заявил о сдаче мандата по собственном желании. Заявление уже подано. Об этом сообщает портал ural56.ru.

Удостоверение депутата Bloknot-volgodonsk.ru

Вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий рассмотрят 2 июня — на ближайшем заседании горсовета. Стоит отметить, Коровяковский является депутатом с 2010 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игорь Коровяковский осуждён за налоговое преступление. Ему назначен уголовный штраф. Судимость подразумевает лишение мандата. Не дожидаясь вступления приговора в законную силу, депутат решил сам заявить о досрочном сложении полномочий.

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