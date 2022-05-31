Братислава, 31 мая 2022, 06:31 — REGNUM Переговоры о передаче Украине Словакией самоходных гаубиц Zuzana 2 ведут власти этих стран, сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на представителя словацкого министерства обороны Мартину Ковал-Какашчикову.
Глава ведомства Ярослав Надь заявил журналистам, что «диалог по указанному поводу продвигается».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля словацкое минобороны объявило, что Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн, включая €68 млн, которые относятся к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300.
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