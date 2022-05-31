Братислава, , 06:31 — REGNUM Переговоры о передаче Украине Словакией самоходных гаубиц Zuzana 2 ведут власти этих стран, сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на представителя словацкого министерства обороны Мартину Ковал-Какашчикову.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава ведомства Ярослав Надь заявил журналистам, что «диалог по указанному поводу продвигается».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля словацкое минобороны объявило, что Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн, включая €68 млн, которые относятся к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300.

Читайте также: Словакия выделила Украине военную помощь на сумму €130 млн