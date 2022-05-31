Москва, , 06:24 — REGNUM Около 800 жилых домов было повреждено природными пожарами за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

Лесной пожар bertknot

Уточняется, что на территории России в настоящее время наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением природных пожаров. От лесных и ландшафтных пожаров за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке пострадали около 800 жилых домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным федеральной Авиалесоохраны, общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 34 049 га. Это составляет 60% от масштаба возгораний в лесах, зафиксированного 24 часа назад.