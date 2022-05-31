Екатеринбург, , 06:23 — REGNUM В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения четверым бывшим и нынешним сотрудникам полиции, задержанным ранее за коррупцию. Такие постановления издал Железнодорожный рвйсуд.

Наручники Publicdomainpictures.net

По данным Накануне. Ru, один из них отправится в СИЗО до 25 июля. Ещё троих ждёт домашний арест до 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики задержали пятерых граждан. Им вменяют превышение должностных полномочий, а также получение взятки. Причём двое из них являются действующими сотрудниками полиции. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что в отношении них проводится служебная проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге полицейских задержали за коррупцию