Екатеринбург, 31 мая, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения четверым бывшим и нынешним сотрудникам полиции, задержанным ранее за коррупцию. Такие постановления издал Железнодорожный райсуд.

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По данным Накануне. Ru, один из них отправится в СИЗО до 25 июля. Ещё троих ждёт домашний арест до 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики задержали пятерых граждан. Им вменяют превышение должностных полномочий, а также получение взятки. Причём двое из них являются действующими сотрудниками полиции. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что в отношении них проводится служебная проверка.