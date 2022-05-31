Москва, , 06:20 — REGNUM Во вторник, 31 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. Зарядье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 1 июня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха +13… +15 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °C днём. Ночью — +10… +15 °C.

В среду, 2 июня, днём в столице ожидается +22… +24 °C, по области +19… +24 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Москве ожидается типичная для лета неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

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