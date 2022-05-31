Кишинёв, , 06:16 — REGNUM Решение приостановить ввоз, вывоз, реэкспорт и транзит оружия, а также боеприпасов гражданского назначения на период действия режима ЧП приняли власти Молдавии, сообщается на сайте молдавского правительства.

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Кроме того, в республике ужесточили условия торговли оружием и боеприпасами гражданского назначения. Такие товары теперь запрещено выставлять на витрины, а в оружейном магазине могут находиться не более трех посетителей.

Владельцев торговых точек обязали увеличить штат продавцов и охранников. Кроме того, оружие и боеприпасы разрешили продавать лишь лицам, обладающим специальным разрешением. Сведения обо всех покупателях будут передаваться полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Fox News передало о том, что политики от Республиканской партии США обсуждают инициативу о повышении до 21 года минимального возраста для покупки огнестрельного оружия в стране.

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