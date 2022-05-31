Курган, , 06:09 — REGNUM В Кургане на свалке биологических отходов выявили вопиющие нарушения. Об этом сообщает пресс-служба межрайонной природоохранной прокуратуры Курганской области.

Прокуратура Ysia.ru

В ходе прокурорской проверки установлено, что трупы крупного рогатого скота, свиней, птицы, внутренние органы, скелеты с элементами мышечных тканей животных, отходы рыбного производства и другое хранилось ООО «Экологический центр» на открытом, частично огороженном земельном участке без твёрдого покрытия навалом, способом, не исключающим проникновение посторонних лиц и животных на территорию.

При этом на предприятии отсутствовали холодильники для хранения биологических отходов.

Руководителю ООО внесено прокурорское представление об очистке территории от отходов. В отношении одного должностного лица возбужденно дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных») и направлено в Россельхознадзор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Башкирии выявили незаконную свалку с медицинскими отходами.

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