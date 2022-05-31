Шицзячжуан, Китай, , 06:05 — REGNUM Грот с 20 буддистскими статуями, датируемыми династией Мин (1368-1644), был найден в городе Шахэ провинции Хэбэй на севере Китая, сообщили местные органы по охране культурных реликвий, передает 30 мая агентство Синьхуа.

Построенный в 1503 году, грот расположен на склоне холма в деревне Бэйпэньшуй на высоте 1200 метров. Размеры грота составляют 5,8 метра в ширину и 2,8 метра в высоту. 20 каменных буддийских статуй с различными позами и выражениями расположены на каменных пьедесталах в гроте. За пределами грота на западе была найдена скальная табличка высотой 2 метра и шириной 0,69 метра.

Директор института защиты культурных реликвий города Шахэ Хань Чжиган сказал, что надпись на скале свидетельствует о том, что предки местной семьи переехали сюда из другой деревни, чтобы обрезать деревья, возделывать горные поля и строить буддийские статуи.

По словам Ханя, это редкая историческая сцена расчистки земли и строительства деревни, которая имеет важную историческую ценность для изучения общественного производства и жизни города Шахэ во времена династии Мин. По словам Ханя, грот хорошо сохранился, предоставляя важные материалы для изучения местной культуры гротов в городе Шахе.