Пекин, , 06:03 — REGNUM Бывший старший политический советник Нинся-Хуэйского автономного района на юге Китая Ли Цзэфэн был наказан и понижен в должности за серьезные нарушения дисциплины и законов Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

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Ли, бывший заместитель председателя регионального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), получил наказание, в том числе годичный испытательный срок в партии и отстранение от занимаемой должности, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Расследование показало, что Ли, приняв деньги вопреки соответствующим правилам, нарушил кодекс поведения партии и правительства из восьми пунктов. Было также установлено, что он использовал занимаемые им посты для получения выгоды для других и принимал взамен деньги и подарки.

В заявлении говорилось, что Ли серьезно нарушал партийную дисциплину, совершал служебные проступки и не проявлял никаких признаков сдержанности даже после 18-го Национального съезда КПК. Тем не менее, он сотрудничал в расследовании, признался в своих проступках и сотрудничал в возвращении всех своих незаконных доходов, что привело к мягкому наказанию.

Квалификация Ли как делегата 19-го Национального съезда КПК и делегата местного партийного съезда Нинся была аннулирована, а его незаконные доходы должны быть конфискованы, говорится в заявлении. Отметим, что такое мягкое наказание в Китае является крайней редкостью.