Мариуполь, ДНР, 31 мая, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Следственные действия на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе начала группа следователей Следственного комитета Российской Федерации. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

Следователи провели детальный осмотр разбитых позиций украинских националистов, в том числе места дислокации националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также были осмотрены производственные и административные помещения комбината «Азовсталь».

В ходе осмотра следователями были обнаружены боекомплекты и вооружение иностранного производства, а также запасы продовольствия. Были найдены разбитые и поломанные боевиками смартфоны, ноутбуки и флеш-карты. В подвальных помещениях были найдены места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ и карателей из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы минюста Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрия Сироватко, некоторым украинским нацистам, находящимся сейчас в плену, в том числе и сдавшимся на заводе «Азовсталь», за военные преступления грозит смертная казнь как высшая мера наказания. Все решения будут приниматься в правовом поле на основании Уголовного кодекса ДНР.