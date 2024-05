Ухань, Китай, 31 мая, 2022, 05:59 — ИА Регнум. По мере того как щитовая проходческая машина китайского производства прокладывала туннели, линия 12 уханьского метрополитена, которая после завершения строительства станет самой длинной кольцевой линией метро в Китае, начала проходить под рекой Янцзы, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Линия протяженностью 59,9 км является первой кольцевой линией метро в Ухане, столице провинции Хубэй в центральном Китае, а также самой длинной в стране. Линия 12 соединит три города близ Ухани, а именно Учан, Ханькоу и Ханьян, протянувшись через семь административных районов. Между тем линия рассчитана на то, чтобы дважды пройти под рекой Янцзы, рекой Ханьцзян и двумя озерами.

Щитовая проходческая машина, используемая в проекте, производится China Railway Tunnel Group Co., Ltd. и China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. Машина весит около 2900 тонн, ее общая длина составляет около 105 метров, а диаметр — 12,56 метра, что в два раза больше ширины обычных щитовых проходческих машин, используемых для строительства метро.

По данным Wuhan Metro Group, линия 12 облегчит нагрузку на городской пассажиропоток Уханя после ввода в эксплуатацию, тем самым улучшив комплексную транспортную систему города.