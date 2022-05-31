Сидней, Австралия, , 05:58 — REGNUM Масштабные отключения электроэнергии произошли в штате Новый Южный Уэльс в Австралии из-за штормового ветра, передает телеканал ABC.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

По его данным, ветер с порывами до 100 километров в час обрушился на восточную часть региона, включая город Сидней. В результате стихийного бедствия произошло 50 отключений электроэнергии, затронувших 12 880 домохозяйств. Также из-за сильного ветра в ряде населенных пунктах оказались повалены деревья, заблокированы дороги и порваны линии электропередач.

Пока сведений о пострадавших не поступало. Власти Нового Южного Уэльса заверяют, что ремонтно-восстановительные работы на электросетях уже ведутся.