Сидней, Австралия, 31 мая, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Масштабные отключения электроэнергии произошли в штате Новый Южный Уэльс в Австралии из-за штормового ветра, передает телеканал ABC.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

По его данным, ветер с порывами до 100 километров в час обрушился на восточную часть региона, включая город Сидней. В результате стихийного бедствия произошло 50 отключений электроэнергии, затронувших 12 880 домохозяйств. Также из-за сильного ветра в ряде населенных пунктов оказались повалены деревья, заблокированы дороги и порваны линии электропередачи.

Пока сведений о пострадавших не поступало. Власти Нового Южного Уэльса заверяют, что ремонтно-восстановительные работы на электросетях уже ведутся.