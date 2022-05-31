Зейский район, Амурская область, 31 мая, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Зейском районе Амурской области в связи с паводковой обстановкой ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Oleh Prylutskyi Паводок

Ситуация в районе обострилась из-за подъёма уровня воды в реке Правый Уркан, вызвавшего подтопление дорог и приусадебных участков.

пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности «На заседании КЧС Зейского района был объявлен режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера».

По данным ведомства, подъём уровня воды в реке Правый Уркан нарушил транспортное сообщение с селом Ивановка, в котором проживает около 300 человек — для их передвижения были организованы две лодочные переправы. На территории населённого пункта оказались подтоплены 13 приусадебных участков. Также контролируется ситуация в селе Овсянка (2,9 тыс. жителей), где уже подготовили пункт временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных реках Хабаровского края после дождей может подняться уровень воды — в зоне риска окажутся Амгунь в районе имени Полины Осипенко, Тумнин в Ванинском районе, а также Бурея.