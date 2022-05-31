Пекин, 31 мая, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Таможенные власти Китая предприняли усилия для предотвращения ввоза вируса оспы обезьян через порты, в то время как страна продолжает бороться с эпидемией COVID-19, сообщило в понедельник Главное таможенное управление Китая, передает 30 мая агентство Синьхуа.

Обезьяны

GAC организовал экспертов для проведения оценки риска, выпустил предупреждения о вирусе оспы обезьян и принял строгие меры, включая мониторинг температуры тела и медицинский осмотр для прибывающих путешественников.

Таможенные органы усилили карантин ввозимых товаров и грызунов, а также усилили управление биологической безопасностью лабораторий и провели тщательную подготовку к тестированию, говорится в сообщении GAC.

GAC также координирует свои действия с другими правительственными ведомствами, чтобы строго предотвращать риск завозных случаев.

Выезжающие и въезжающие путешественники должны добровольно сообщать сотрудникам таможни, если они чувствуют себя плохо или имеют симптомы лихорадки, головной боли, боли в мышцах, говорится в сообщении GAC.