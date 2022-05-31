Сеул, , 05:53 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 17 191 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

По его данным, 43 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом сутками ранее в Южной Корее выявили менее 10 тыс. инфицированных, однако это может быть связано с уменьшением количества проводимых ПЦР-тестов в течение выходных дней. Тем не менее центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 103 638. Также за минувшие сутки в стране скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 176 человек.