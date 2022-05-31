Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2022, 05:52 — ИА Регнум. На Камчатке с 28 мая не могут полностью потушить пожар на территории Ключевского лесничества на площади 32,4 га, который возник после ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Лесной пожар

Читайте также: В России площадь лесных пожаров сократилась более чем в два раза

Водитель не справился с управлением легкового автомобиля, машина съехала в кювет и загорелась. Огонь перекинулся на лесной фонд в 25 км от посёлка Козыревск.

В тушении пожара задействовали 17 десантников, 19 огнеборцев наземной лесной охраны, лётчика-наблюдателя, трёх сотрудников лесничества, вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, три автоцистерны, две вахтовки, три автомобиля УАЗ, два вездехода, два трала.

Локализовать пожар удалось 29 мая в 17:30 по местному времени. Дотушивание ведётся до сих пор.

Всего с начала пожароопасного сезона на Камчатке произошло уже четыре лесных пожара на общей площади 6180 га.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 34 049 га, что составляет 60% от масштаба возгораний в лесах, зафиксированного 24 часа назад.