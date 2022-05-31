31 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 23:04 — REGNUM Состояние первичного звена здравоохранения на протяжении нескольких лет остаётся одной из острейших проблем в России. Ещё в 2019 году во многих регионах поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории находились в крайне плачевном состоянии, чтобы было отмечено руководством страны. На Ставрополье в целях укрепления первичного звена здравоохранения активно занялись модернизацией амбулаторий и ФАПов. Один из примеров — Кочубеевская районная больница, в которой побывал корреспондент ИА REGNUM.

ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» Александр Погожев © ИА REGNUM

Корпус кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомобиль скорой помощи. Кочубеевский район, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» Александр Погожев © ИА REGNUM

В рамках масштабного ремонта обновился не только внешний вид лечебного учреждения. Больничные коридоры теперь светлые и просторные, в кабинетах установлены подходящие светильники. В целом созданы благоприятные условия работы для персонала, что, безусловно, позволило повысить качество оказываемой пациентам помощи.

Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Задача медиков — выявить заболевание как можно раньше, чтобы своевременно направить пациента на лечение. В медучреждениях обновляют оснащение параклинических отделений, меняется аналоговое оборудование на современное цифровое — это флюорограф, томограф, рентгенаппарат, аппарат УЗИ. Появляются новые лаборатории, что существенно позволяет обосновать выводы при сомнительных симптомах. В совокупности такое обновление позволяет создать грамотную маршрутизацию пациента в краевые лечебные учреждения со всеми сопутствующими справками и результатами анализов», — отмечает главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ» Вадим Беляйкин.

Вадим Беляйкин, главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2021 году в рамках краевой программы по укреплению первичной медико-санитарной помощи больница в селе Кочубеевском получила на ремонт основного корпуса 52 млн рублей. В 2022 году выделено 15,8 млн рублей на завершение ремонтно-строительных работ второго корпуса двухэтажной поликлиники.

ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Вадим Беляйкин, главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомобиль скорой помощи. Кочубеевский район, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

«Часть средств была сэкономлена и закроет те проблемные места, которые ещё не успели охватить. Мы сделаем удобные места для детских колясок и организуем места для мам с детками. Чтобы им было комфортно и безопасно в поликлинике. Мы в прошлом году взяли на работу десять врачей, и ещё столько же должны прийти в этом году. У нас врачами больница укомплектована на 80%, средним медицинским персоналом на 86%. По программе земский доктор у нас будет устроено пять врачей», — продолжает Беляйкин.

Главный корпус поликлиники Александр Погожев © ИА REGNUM

Посетитель берет талон на прием к врачу Александр Погожев © ИА REGNUM Здание поликлиники ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» после ремонта Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник регистратуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник регистратуры принимает пациента Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники кочубеевской районной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание поликлиники ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» после ремонта Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание поликлиники ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» после ремонта Александр Погожев © ИА REGNUM

Главный корпус поликлиники Александр Погожев © ИА REGNUM

Также в Кочубеевском районе в селе Ивановское масштабный ремонт идёт в местной участковой больнице. Ремонт амбулатории, который начали в рамках реализации национального проекта по модернизации и оптимизации первичного медицинского звена в мае 2021 года, закончился в конце февраля 2022 года.

Ремонт в здании участковой больницы в селе Ивановское Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники участковой больницы в селе Ивановское Александр Погожев © ИА REGNUM

«Больнице уже более 50 лет, здесь проводился косметический ремонт, проводились технические работы, но капитального ремонта не было. До ремонта кровля поликлиники дала течь, здание частично разрушалось. Сейчас в кабинетах светло, чисто, тепло. Жители довольны. Отремонтирована лаборатория, лаборант теперь работает в комфортных условиях. Отремонтировали педиатрический кабинет, физиокабинет», — делится заведующая лечебной амбулаторией в станице Новотроицкая Юлия Хренова.

Территория врачебной амбулатории в станице Новотроицкая Александр Погожев © ИА REGNUM

Регистратура амбулатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Юлия Хренова, заведующая врачебной амбулаторией в станице Новотроицкая Александр Погожев © ИА REGNUM

На время ремонта работа биохимической лаборатории продолжалась. В клинической лаборатории исследования продолжились только после ремонта.

В будни население принимает врач-терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, есть физиотерапевтический кабинет. По выходным в амбулаторию приезжают узкие специалисты — невролог, окулист.

Измерение давления Александр Погожев © ИА REGNUM

Юлия Хренова, заведующая врачебной амбулаторией в станице Новотроицкая Александр Погожев © ИА REGNUM

Вера Тимофеева, медицинская сестра Александр Погожев © ИА REGNUM

Больница обслуживает 7500 жителей станицы, 1367 из них — дети. «Дети в пандемию болели не сильно, обошлись без пневмоний. Болели в основном вирусными инфекциями без осложнений и обошлись амбулаторным лечением. Мы пережили и пандемию, и ремонт. Сейчас у нас стало тепло, раньше в помещении было холодно. Для детей появилась раздевалка, теперь дети не замерзнут. Деток до года посещаем на дому, постоянно наблюдаем. Хожу в школу, делаю прививки, проводим медосмотр», — говорит терапевт амбулатории.

Педиатрический кабинет Александр Погожев © ИА REGNUM

Вера Буханцова, медицинская сестра Александр Погожев © ИА REGNUM

В амбулатории также есть дневной стационар на десять коек. Персонал работает в две смены.

Амбулатория после ремонта Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка к процедурам Александр Погожев © ИА REGNUM

Процедурный кабинет Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник амбулатории Александр Погожев © ИА REGNUM

«Позвоночник беспокоит, колени, мы старенькие уже. Врач назначил физиотерапию, очень довольна лечением. Врачи встречают дружелюбно, никогда не скажут слова грубого, всегда к нам очень вежливо относятся. Сейчас сделали отдельные кабинки, стало хорошо, комфортно», — говорит жительница станицы Новотроицкой Людмила Семенина.

Физиотерапевтический кабинет Александр Погожев © ИА REGNUM

Физиотерапевтический кабинет Александр Погожев © ИА REGNUM

Галина Ряполова, медсестра Александр Погожев © ИА REGNUM

Стоматологический кабинет Александр Погожев © ИА REGNUM

Стоматологический кабинет Александр Погожев © ИА REGNUM

Стойка для измерения роста Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я первый раз зашла в новую больницу. Внешне она изменилась, абсолютно другой корпус стал. Даже дышится легче, смотришь — и радостно. С моей бронхиальной астмой внутри прямо полной грудью хочется вдохнуть, так свежо и просторно. Я растрогана до слёз и рада, что в станице пациенты будут лечиться как люди», — говорит пациентка на приёме у врача.