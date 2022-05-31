Пекин, , 05:48 — REGNUM Рекордные 11,93 млн абитуриентов будут сдавать вступительные национальные экзамены в колледжи Китая в 2022 году, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Китайские студенты

Помимо Шанхае, где сроки экзамена, известного в стране как «гаокао» были перенесены из-за вспышки COVID-19, в оставшихся регионах страны экзамен будет проведен с 7 по 8 июня.

Гаокао считается критически важным для социальной мобильности и национального отбора талантов в Китае. В 2021 году более 10 млн учащихся сдавали экзамен по всей стране.