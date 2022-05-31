Гонконг, Китай, 31 мая, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг объявило, что вирус COVID-19 продолжает обнаруживаться в образцах сточных вод из разных районов Гонконга, что указывает на то, что в этих районах могут быть скрытые случаи заболевания, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Около 240 000 наборов для экспресс-тестирования на антиген COVID-19 (RAT) будут розданы жителям, уборщикам и персоналу по управлению недвижимостью, работающим в районах с положительными результатами тестирования сточных вод, показывающими относительно высокую вирусную нагрузку, чтобы помочь выявить инфицированных людей, говорится в сообщении.

Правительство САР также настоятельно призвало пользователей наборов RAT сообщать о любых положительных результатах на COVID-19 через правительственную онлайн-платформу.

В целях борьбы с COVID-19 Департамент охраны окружающей среды правительства САР и Департамент дренажных служб усилили отбор проб сточных вод во всех районах Гонконга для тестирования на вирус COVID-19.