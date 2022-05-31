Москва, , 05:42 — REGNUM О героизме и мужестве подполковника Сергея Губанова, командира танкового батальона, проявленных им в ходе специальной операции Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 30 мая в Министерстве обороны России.

Подполковник Сергей Губанов, командир танкового батальона Минобороны России

По данным Минобороны России, подполковник Сергей Губанов вместе с вверенным ему танковым батальоном в составе батальонно-тактической группы участвовал в наступательной операции с целью освобождения одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

Киевские каратели, яростно обороняясь, вели миномётный огонь по наступающим подразделениям российских Вооружённых сил.

Подполковник Губанов, оказавшись под вражеским огнём, не теряя мужества и самообладания, оперативно оценил сложившуюся обстановку и вступил в бой с киевскими боевиками, обеспечивая оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела врага.

В ходе боя подполковник Сергей Губанов, лично управляя танком Т-72Б3, ликвидировал три танка украинских карателей, четыре БМП-2 и более тридцати человек живой силы врага. Ведя непрерывный бой в течение суток, подразделение подполковника Губанова выполняло боевую задачу по прикрытию огнём мотострелковых подразделений, что позволило освободить населённый пункт от вооружённых формирований украинских националистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме и мужестве младшего сержанта Даниила Рыжкова, который, действуя в составе мотострелковой роты, сумел сорвать попытку киевских боевиков отрезать от основных сил взвод мотострелков и нанести серьёзный урон противнику.

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