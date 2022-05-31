Куньмин, Китай, , 05:38 — REGNUM Два китайских судна правоохранительных органов вернулись 27 мая в порт в провинции Юньнань на юго-западе Китая, завершив 117-е совместное патрулирование реки Меконг, осуществляемое Китаем, Лаосом, Мьянмой и Таиландом, сообщает агентство Синьхуа.

Валерий Пименов. Большая вода на Меконге. 1970-е

По данным департамента общественной безопасности провинции Юньнань, четыре судна из четырех стран с 84 сотрудниками правоохранительных органов на борту проплыли более 600 км в течение четырех дней и трех ночей с заданиями по обеспечению безопасности и стабильности в бассейне реки.

Река Меконг, участок которой в Китае называется рекой Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд проводят совместное патрулирование на реке с декабря 2011 года.