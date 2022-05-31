* запрещённая в России организация

31 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Андрианов, Сергей Кузьмичёв, , 10:56 — REGNUM Волк и волкодав — это довольно близкие родственники. В щенячью пору их даже трудно отличить друг от друга и легко принять одного за другого. Со временем их пути расходятся, и волк в составе стаи ищет наименее рискованную добычу, а волкодав постоянно стремится к борьбе с сильным и смертельно опасным противником.

Люди, избравшие «путь оружия», сильно похожи на них.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

В юности они могут тренироваться в одном спортзале и выступать на одних и тех же соревнованиях. Но позже кто-то выбирает стаю, живущую за счёт грабежа слабых и незащищённых, а кто-то идёт другим путём, на котором нет лёгкой добычи. Потому что лёгкая добыча «волкодава» не интересует. Ему нужна схватка, которой потом можно будет гордиться. Ему необходимо служение, дающее право уважать самого себя.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Люди устроены гораздо сложнее волков и собак. Среди людей полным-полно и слабых овец, и трусливых шакалов. Этим шакалам очень не хочется быть овцами, но очень страшно идти путём волков и тем более путём волкодава.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Бывает так, что судьба даёт им возможность «записаться» в стаю, которая слывёт страшной и свирепой, и за счёт этого идти по жизни в волчьей шкуре, наслаждаясь властью и безнаказанностью. Но шакалья природа никуда не девается, и под шкурой страшного волка всё равно трепыхается трусливая шакалья душонка.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Страшный и свирепый нацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изо всех сил изображал волчью стаю. Даже своим символом выбрал «вольфзангель» — волчий крюк. Пользуясь безнаказанностью, члены этой банды, получившей в народе созвучное прозвище «Навоз», вдоволь покуражились над слабыми и беззащитными.

А потом пришли волкодавы и припёрли их к стенке.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Волки, загнанные в ловушку, идут на отчаянный прорыв и чаще всего гибнут. Шакалы в волчьих шкурах оказались на это неспособны. Поджав хвост и непрерывно скуля в интернет-пространстве, они обгадили нору, в которой прятались, а затем покорно поплелись в клетки «зоопарка»…